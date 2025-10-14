Sube el precio de la cebada y el centeno entre la estabilidad de los precios del ovino y el vacuno

Entre los precios de la lonja de este martes 14 de octubre destacan las subidas en la cebada y el centeno, en la que tan solo ha bajado el precio del maíz en la mesa de los cereales. Tanto la cebada como el centeno han subido un euro, cotizando a 185 euros la cebada y a 175 el centeno.

El precio del maíz de este martes se refiere al maíz de nueva cosecha.

Precios de la mesa de cereales en la Lonja de Salamanca del 14 de octubre de 2025 | Diputación de Salamanca

La mesa del ovino y del vacuno se muestra estable, sin variaciones respecto a la semana pasada.

Los cambios más reseñables también se sitúan en la mesa del porcino blanco e ibérico, donde se anotan bajadas en el blanco así como en el lechón de tres euros y el tostón de un euro la unidad tanto en el de peso de 4 a 6 kilos como en el de 6 a 8 kilos. Las únicas subidas son las del cebo y cebo de campo de ibérico, así como el lechón ibérico puro que sube entre 0,25 y 0,26 euros/kg.vivo. El tostón de ibérico baja en un euro.

Mesa de porcino blanco e ibérico en la Lonja de Salamanca | Diputación de Salamanca

La mesa de despiece de ibérico apunta subidas en el cebo de campo y cebo de jamón ibérico en sangre y de paleta ibérica, y el lomo de cebo y de cebo de campo de despiece. La pluma de lomo del magro ha bajado su precio en 0,10 euros/kilo.

El total de reses que han asistido este martes al Mercado de Ganados han sido 290.