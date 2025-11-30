Sube el precio del jamón de bellota y del tostón en la XXVI Lonja Agropecuaria de Salamanca en Ciudad Rodrigo a semanas de la Navidad

A semanas de la llegada de la Navidad, en los precios de la XXVI Lonja Agropecuaria de Salamanca en Ciudad Rodrigo de este domingo 30 de noviembre, destacan la subida en el jamón de Bellota y en el tostón.

El tostón verá su cotización subir en 3 euros la unidad tanto en los tostones de 4 a 6 kilos como en los de 6,01 a 8 kilos, llegando así a los 46 y 47 euros respectivamente. Mientras, el porcino ibérico de bellotas, en sus variantes 50% IB, 75% IB y 100% BC, estará entre 3,75 y 4,10 euros el kilo vivo; esta es su primera cotización de la temporada.

Lonja- Mesa Porcino Iberico 30. Noviembre- C.R. San Andrés

En cuanto a los despieces que ven cambiar su precio están la paleta ibérica de cebo, con tan solo un 0,01 de diferencia (lo que la deja en 5,86 / 6,06 euros el kilo) y en los magros, el extra, aunque en su caso con un descenso del -0,05: su cotización actual queda en los 4,55 / 4,65 euros el kilo.

Lonja- Mesa Despiece 30 Noviembre C. R. San Andrés

El magro no es el único que baja de precio. También se ve una disminución en el porcino blanco. Tanto el cerdo selecto como el cerdo normal tienen ahora una diferencia de -0,02 (cotización a 1,50 / 1,31 euros el kilo vivo), mientras que el cerdo grado de más de 125 kilos baja -0,01 (1,71 / 1,75 euros el kilo vivo) y las cerdas quedan con la misma cotización.