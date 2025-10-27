Suben los cereales y el cordero, estos los precios y cotizaciones de última lonja de octubre en Salamanca

La lonja de Salamanca ha acordado este lunes, 27 de octubre, una subida de los cereales, que a excepción del maíz que repite la cotización de la semana anterior, suben entre 1 y dos euros. Así, la subida de dos euros es para la cebada y el centeno, mientras que la avena y el trigo se llevan 1 euro más la tonelada. El resto de los productos repiten cotización.

Todo ello en una jornada marcadas por la no celebración del mercado de ganado debido a las restricciones de movilidad por la dermatosis nodular impuestas por la Junta de Castilla y León con el fin de evitar que la enfermedad contagiosa se propague debido al movimiento de los animales. De momento esta prohibida toda actividad relacionada con la entrada, exposición, transacción o salida de animales.

Mesa de cereales 27 de octubre

Por su parte, en la mesa de ovino se ha marcado estabilidad para los lechazos, que repiten los precios de la semana anterior excepto los más grandes que suben 10 céntimos el kilo en vivo. Los corderos por su parte registran una subida de 10 céntimos en los pesos de menos de 28 kilos.

Mesa de ovino lonja de salamanca 27 de octubre

En cuanto a la mesa de bovino de carne la estabilidad marca los precios en todas las categorías.

Mesa de bovino de carne lonja de salamanca 27 de octubre