Suben el trigo y la avena mientras bajan los lechazos en la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca celebrada este lunes 2 de marzo ha optado por subir el trigo y la avena y mantener estables el resto de las cotizaciones de cereales. Tras un par de semanas de repetición de precios, este lunes la mesa ha optado por subir un euro el trigo, la avena y el triticale en una disputada decisión entre compradores y vendedores. El resto de los cereales, así como las leguminosas y oleaginosas repiten. Solo sube un euro el paquete grande de paja que queda en 46 euros la tonelada.

Mesa de cereales lonja del 2 de marzo de 2026

En cuanto a la mesa de ovino los lechazos bajan cinco céntimos en todas sus categorías mientras que el cordero se mantiene estable. También suben cinco céntimos las ovejas para sacrificio.

Mesa de ovino lonja del 2 de marzo de 2026

La estabilidad se mantiene en el bovino de carne, que repite todas las cotizaciones de la semana anterior. Mientras que en bovino de vida también se repiten las cotizaciones de la semana anterior.

Mesa de bovino de carne lonja del 2 de marzo de 2026

Mesa de bovino de carne 1 lonja del 2 de marzo de 2026

Mesa de bovino de vida lonja del 2 de marzo de 2026

Por otra parte, el mercado va cogiendo pulso y recuperando la asistencia de animales. Este lunes ha habido 194 cabezas.