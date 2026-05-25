Subida generalizada de los cereales tras semanas estancados en la Lonja de Salamanca

Movimiento en la mesa de cereal en la Lonja de Salamanca celebrada este lunes, 25 de mayo. Tras varias semanas con el precio de los cereales estancado, la mesa ha determinado subidas generalizadas para todos los cereales que en algunos casos llegan a los 4 euros la tonelada. Así, los que menos suben son la cebada y el centeno, con 1 euro de incremento con respecto a la cotización de la semana pasada. Dos euros más la tonelada suben el trigo blando y el triticale, mientras que la avena y el maíz registran el incremento más sustancial, con 4 euros de subida.

Salen de la cotización el garbanzo pedrosillano y la lenteja de la Armuña con IGP y baja la alfalfa empacada 5 euros mientras sube 2 el paquete grande de paja.

Mesa de cereales lonja de Salamanca 25 mayo de 2026

En cuanto a la mesa de ovino, estabilidad para los lechazos de menos de 13 kilos que repiten la cotización de la semana anterior y bajada de 5 céntimos generalizada para los lechazos de más 13 kilos y para todas las categorías de cordero. Suben 10 euros la unidad las ovejas de vida.