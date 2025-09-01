Subida generalizada de precio para la ternera que vuelve a batir precio récord

La ternera sigue batiendo precios récord en la lonja de Salamanca. En la primera cotización del mes de septiembre, la mesa de bovino de carne ha determinado una subida generalizada de seis céntimos el kilo en canal en todas las categorías llegando a alcanzar la ternera especial tanto mayor de 12 meses como menor de esta edad 7,34 euros el kilo. Un precio que semana a semana se sigue incrementado en un mercado con pocos animales y mucha demanda.

Mesa de bovino de carne 1 de septiembre 25

Mesa de bovino de carne 1 1 de septiembre 25

Por su parte, en la mesa de cereales la avena ha bajado un euro su cotización mientras el resto se mantiene con los mismos precios de la semana anterior. Cabe destacar que empiezan a cotizar el garbanzo pedrosillano, con un precio de 650 euros la tonelada y la lenteja de la Armuña se mantiene con 1.650 euros la tonelada.

Mesa de cereales 1 de septiembre 25

En la mesa de ovino suben los lechazos en todas sus categorías. Hasta 5 céntimos más sube el kilo en vivo desde el extra hasta el de 15 kilos. Por su parte, el cordero mantiene la cotización de la semana anterior.