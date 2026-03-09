Subida a lo grande de los cereales en la Lonja de Salamanca
La mesa incrementa el precio de la tonelada de trigo, cebada, avena, centeno y maíz en 5 euros
Tras semanas de contención de precios y ligeras subidas, este 9 de marzo la mesa de cereales de la lonja ha cedido a la tendencia del mercado y ha incrementado los precios de todos los cereales. Se suma así a las subidas registradas en otras lonjas que han escalado rápidamente los precios en los últimos días.
Así, Salamanca ha optado este lunes por incrementar en 5 euros la tonelada de todos los cereales. Trigo, cebada, avena, centeno, triticale y maíz suben por tanto para satisfacción de los vendedores que ya pedían una subida más fuerte la semana pasada. También sube el paquete de paja grande que incrementa su precio en 3 euros.
En cuanto a la mesa de ovino, la estabilidad ha llegado al lechazo y al cordero, que repiten cotizaciones. Sube la oveja, 10 céntimos el kilo para el sacrificio y la de vida 5 euros cada animal.
Salamanca 24 Horas ampliará esta información a medida que se vayan celebrando las distintas mesas.
