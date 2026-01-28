Suspendido el reparto de patatas por los agricultores en Gran Vía por la climatología
Las organizaciones agrarias aseguran que la protesta por la firma de Mercosur se desarrollará la próxima semana
ASAJA, UPA, COAG y UCCL han decidido suspender la protesta frente a subdelegación y el reparto de patatas previsto para este miércoles por la climatología. Aunque en un primer momento las organizaciones anunciaron que mantenían la protesta, al volver a nevar han decidido cancelar la protesta y aplazarla para la próxima semana para evitar incidentes con los agricultores que iban a participar en la protesta y los asistentes.
Las organizaciones tenían previsto repartir 4.000 kilos de patatas dentro de las protestas organizadas por las OPAS para protestar contra los acuerdos de Mercosur y que culminan este jueves con una gran tractorada por la ciudad que, de momento, se mantiene convocada.
También te puede interesar
Lo último