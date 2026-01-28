Suspendido el reparto de patatas por los agricultores en Gran Vía por la climatología

El sector de las legumbres y el cereal se manifiesta en Gran Vía contra Mercosur

ASAJA, UPA, COAG y UCCL han decidido suspender la protesta frente a subdelegación y el reparto de patatas previsto para este miércoles por la climatología. Aunque en un primer momento las organizaciones anunciaron que mantenían la protesta, al volver a nevar han decidido cancelar la protesta y aplazarla para la próxima semana para evitar incidentes con los agricultores que iban a participar en la protesta y los asistentes.

Las organizaciones tenían previsto repartir 4.000 kilos de patatas dentro de las protestas organizadas por las OPAS para protestar contra los acuerdos de Mercosur y que culminan este jueves con una gran tractorada por la ciudad que, de momento, se mantiene convocada.