Los tractores volverán a las calles de Salamanca para protestar por Mercosur el día 29

Las organizaciones agrarias de Salamanca, ASAJA, UPA, COAG Y UCCL, han anunciado movilizaciones del 26 al 29 de enero contra el acuerdo de Mercosur, la nueva PAC y el exceso de burocracia, siendo la gota que ha colmado el vaso el acuerdo con los países de Latinoamérica. Consideran que todavía hay margen, hasta marzo, para que el acuerdo de Mercosur se modifique, mientras que consideran que esta PAC apunta a sus últimos días al no tener "ni presupuesto ni política agraria". Además siguen denunciando el exceso de burocracia y trabajas que "ponen a los productores europeos y, sobre todo, a los españoles", asegura Juan Luis Delgado, de ASAJA.

Delgado ha dejado claro que "no estamos en contra de los comerciales del sector agrario que en España es potente y está preparado para competir, siempre que sea en igual de condiciones", algo que no ocurre con esteacuerdo ya que "a nosotros nos exigen unos requisitos de calidad que no se cumplen allí", lo que considera que es una "contradicción para la Unión Europea que nos lleva exigiendo años condiciones de seguridad alimentaria y que ahora entren en el mercado productos que no las cumplen". "Los perjudicados soos los agricultores y ganaderos en primer lugar, pero en segundo serán los consumidores".

Así, las cuatro entidades han anunciado que sacaran tractores y vehículos ganaderos el día 29 en una gran protesta que arrancará en La Aldehuela y recorrerá Salamanca para terminar en la Gran Vía. Una protesta que terminará con una gran caldereta de vacuno para dar visibilidad a unos de los productos que más perjuicio tendrán con el acuerdo, la carne. Una protesta que anuncian masiva y que arrancará con una concentración de tractores en La Aldehuela. Los vehículos saldrán del recinto ferial a las 12.00 horas para circular por la calle Lucio Marineo hasta la delegación de la Junta de Castilla y León para volver a la Avenida de La Aldehuela y circular desde ahí por el Paseo Canalejas, Rector Esperabé, Paseo de San Vicente, Puerta Zamora, Avenida de Mirat y terminar en la Gran Vía, frente a la Subdelegación del Gobierno a partir de las 13.00 horas. Una manifestación a la que animan a la participación de todos los agricultores y ganaderos de la provincia.

Pero antes habrá otras tres protestas los días 26, 27 y 28. El 26 será una protesta para visibilizar la situación en la que quedan los apicultores, un sector importante en Salamanca, ya que la miel es uno de los grandes afectados por el acuerdo de Mercosur. La protesta del lunes 26 comenzará también con un recorrido desde La Aldehuela a la Gran Vía pasando por el Paseo de Canalejas. Al terminar los apicultores repartirán 2.000 tarros de miel. Frente a Subdelegación tienen previsto dejar dos tractores con pancartas que recuerden cada día el problema al que se enfrenta el sector. Por su parte, las protestas de los días 27 y 28 serán concentraciones frente a la Subdelagación. La del día 27 para protestar en la situación en la que quedan productos como los cereales o las legumbres y la del día 28 con patatas. Ambos días habrá reparto de productos.

Desde COAG, José Manuel Cortés ha destacado que todavía hay tiempo para hacer que los políticos españoles cambien de idea y voten en contra y ha hecho un llamamiento a todos ellos sin importar el color político asegurando que "a ver cómo explican este acuerdo". Por su parte, Carlos Sánchez, de UPA ha asegurado que "no podemos crujir con controles a nuestros agricultores y dejar las puertas abiertas a lo que viene de fuera. Si queremos tener una garantía de alimentos de calidad no podemos depender de fuera y tenemos que cuidar a los agricultores y ganaderos". También se ha preguntado donde estan la asociaciones ecologías que "es sorprendente porque no han dicho nada sobre este acuerdo".

Desde UCCL, Juan Carlos Sánchez, ha asegurado que "tenemos que decir basta ya" y ha criticado que "los productos que se han quitado aquí, como es lógico, si se siguen usando en esos países" y ha asegurado que este acuerdo "cambiará nuestra forma de alimentarnos".