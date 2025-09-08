Trepidante subasta de limusín: “Urdangarín” alcanza los 15.500 euros

La fuerza de una subasta, la tensión por llevarte al animal que más te gusta y el hacerlo frente al público han puesto emoción en este lunes a la subasta nacional de ganado vacuno celebrada en Salamanca. Una subasta que coincide con un momento de precios altos en el mercado, por lo que la expectativa era máxima.

La subasta de limusín ha sido trepidante, con varios animales que han superado los 10.000 euros, lo que demuestra el buen momento del vacuno y de la raza, que ha traido a Salamanca los mejores ejemplares del mercado, machos con la máxima puntuación en los centros de testaje de la raza.

Subasta de Limusín en la feria agropecuaria comprador Urdangarín

'Urdangarín' ha sido el animal mas caro. El toro ha logrado un precio de 15.500 euros. 'Ugandés' se ha vendido por 13.800 y, por su parte "Vigoroso" se ha vendido en 12.200 euros. Han sido los tres animales más caros de la subasta. El resto ha oscilado entre los 5.600 euros y precios de más de 9.000 euros.

Subasta de Limusín en la feria agropecuaria Ugandés

Subasta de Limusín en la feria agropecuaria 1

Hasta 107 cabezas de ocho razas han sido subastadas a lo largo de la mañana de este último día de feria con precios de arranque de hasta 5.500 euros, como ha sido un ejemplar de avileña negra o los 5.000 euros de salida de dos charoleses. Limusín ha subastado 21 machos que se han vendido rápido, al ser una de las razas más demandadas del mercado.

El año pasado Tristán fue el animal más caro, que alcanzó los 15.800 euros. El record de la feria lo tenía un toro vendido en 2019 por 17.400 euros.