El trigo se mantiene y sube la cebada, centeno y el maíz en la Lonja de Salamanca
Tras dos semanas se incremento de los precios, la mesa ha retenido la subida esta semana
La mesa de cereales de la lonja de Salamanca ha optado por mantener el precio del trigo, la avena y el triticale y subir la cebada, el centeno y el maíz. Un euro de incremento la tonelada tendrán la cebada y el centeno, mientras que el maíz sube 2 euros, lo que supondrá que alcance los 226 euros la tonelada.
El resto de las cotizaciones repiten los precios de la semana anterior, incluido el paquete grande.
En cuanto a la mesa de ovino, los vocales han determinado mantener los mismos precios de semana anterior en todas las categorías.
La mesa de bovino de carne, por su parte, ha optado por bajar los precios entre 2 y 3 céntimos en algunas de las categorías. El resto repiten la cotización de la semana anterior. Bajan 2 céntimos los machos de menos de 12mees, también los añojos de menos de 350 kilos. Las terners de más de 270 kilos, los añojos de lmás de 350 kilos y los erales bajan 3 céntimos.
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