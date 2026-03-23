El trigo se mantiene y sube la cebada, centeno y el maíz en la Lonja de Salamanca

La mesa de cereales de la lonja de Salamanca ha optado por mantener el precio del trigo, la avena y el triticale y subir la cebada, el centeno y el maíz. Un euro de incremento la tonelada tendrán la cebada y el centeno, mientras que el maíz sube 2 euros, lo que supondrá que alcance los 226 euros la tonelada.

El resto de las cotizaciones repiten los precios de la semana anterior, incluido el paquete grande.

Mesa cereales lonja 23 marzo 2026

En cuanto a la mesa de ovino, los vocales han determinado mantener los mismos precios de semana anterior en todas las categorías.

Mesa ovino lonja 23 marzo 2026

La mesa de bovino de carne, por su parte, ha optado por bajar los precios entre 2 y 3 céntimos en algunas de las categorías. El resto repiten la cotización de la semana anterior. Bajan 2 céntimos los machos de menos de 12mees, también los añojos de menos de 350 kilos. Las terners de más de 270 kilos, los añojos de lmás de 350 kilos y los erales bajan 3 céntimos.

Mesa bovino de carne lonja 23 marzo 2026