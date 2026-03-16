El TSJCyL anula el Plan de Gestión del Jabalí de Castilla y León al exceder el ámbito de la caza

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado el Plan de Gestión del Jabalí en la región tras el recurso presentado por Ecologistas en Acción. "La Administración autonómica pretendió validar el plan únicamente con el visto bueno de la Comisión de Caza, argumentando que se trataba de una cuestión meramente cinegética", defienden desde el colectivo naturalista.

El tribunal señala que la gestión del jabalí excede al ámbito de la caza por su "carácter transversal", ya que afecta a la seguridad vial, a la salud pública o a la agricultura. También tacha de excesiva que el Plan tenga una vigencia indefinida cuando "no hay ninguna situación alarmante, preocupante o extrema".

Ecologistas en Acción celebra la decisión del TSJCyL de poner freno a esta "nefasta" gestión del medio natural y aboga por administración basada en "criterios científicos, de conservación, protección y sostenibilidad".