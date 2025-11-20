UCCL exige activar la reserva de crisis de la PAC por el hundimiento del margen cerealista

Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), a través de Unión de Uniones, ha solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que inste a la Comisión Europea a activar la Reserva de Crisis de la Política Agraria Común (PAC). La petición se fundamenta en la grave situación económica que atraviesa el sector cerealista español, marcada por la caída de los precios, el aumento disparado de los costes de producción y la inestabilidad del mercado.

Según la organización, se cumplen todas las condiciones necesarias para la activación de esta herramienta de emergencia.

Desplome de márgenes: 40% menos en una década

Un estudio exhaustivo realizado por UCCL, basándose en datos oficiales del MAPA, REDES, Eurostat y FAO, revela una crisis estructural en el sector. En la última década, los costes medios de producción de cereal han escalado entre un 45% y 47%, mientras que los precios percibidos por los agricultores solo han crecido entre un 17% y 20%. Este desequilibrio ha provocado que el margen bruto por hectárea se haya reducido un 40% desde 2015, llegando incluso a registrar márgenes netos negativos en numerosas explotaciones de secano.

UCCL subraya que la inestabilidad también se refleja en el mercado, con un incremento notable de la volatilidad y variaciones anuales superiores al 30% en los últimos ejercicios, lo que imposibilita la planificación para el agricultor. Además, España es altamente dependiente del exterior, importando cerca del 55% del maíz y el 35% del trigo blando que consume, amplificando la exposición a shocks internacionales y tensiones geopolíticas.

Consecuencias para la ganadería

La crisis del cereal tiene un impacto directo y negativo en el sector ganadero. UCCL señala la alta elasticidad entre el precio del cereal y el del pienso (cercana a $0,7\%-0,85\%$), lo que implica que la situación del mercado cerealista se transmite de forma casi directa a los costes de alimentación ganadera. La organización advierte que esta presión creciente está comprometiendo la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas.

Desde la organización agraria, son tajantes: “Estamos ante una crisis estructural, no ante un bache coyuntural. Los datos oficiales muestran precios en origen por debajo de costes en muchas comarcas, márgenes que se hunden y una dependencia muy elevada del cereal importado. Si esto no es una perturbación grave de mercado, es difícil imaginar qué lo es”.

Precisamente este jueves, en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, los diputados también alertaron a la Comisión sobre la presión que ejercen las importaciones y acuerdos comerciales, incluido Mercosur, sobre los precios de los cereales en la UE, reforzando la necesidad de medidas urgentes como la solicitada activación de la reserva de crisis de la PAC.