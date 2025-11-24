UCCL insta a la Junta a rebajar restricciones e insiste en la vacunación frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) considera que la evolución favorable de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), sin la aparición de nuevos focos fuera de las zonas conocidas, permite revisar de inmediato las medidas vigentes hasta el 30 de noviembre. La organización entiende que la situación actual ya no justifica mantener unas restricciones diseñadas para un escenario de máxima prevención.

Durante las últimas semanas, la Junta de Castilla y León decidió suspender todas las ferias, mercados y concentraciones ganaderas, reforzando simultáneamente lasmedidas de bioseguridad en explotaciones, transportes y movimientos de animales. Estas actuaciones, adoptadas con carácter temporal y preventivo, respondían al principio de máxima prudencia y se alineaban con decisiones similares en otras comunidades autónomas.

UCCL reconoce el valor de este enfoque inicial, pero recuerda que ya exigió a la Junta medidas de contingencia ante el inmovilismo mostrado en un primer momento por la Dirección General, con el fin de no poner en peligro la ganadería de la Comunidad, y subraya que ahora es necesario avanzar hacia una aplicación más proporcionada.

La organización agraria solicita así a la Consejería que mantenga las restricciones únicamente allí donde existe un riesgo real, como es el caso del ganado procedente de Francia o de otras zonas con focos confirmados. En cambio, pide una flexibilización de las normas dentro de Castilla y León, donde no se han notificado casos y donde los ganaderos han cumplido rigurosamente las indicaciones de bioseguridad. Para UCCL, mantener bloqueada la actividad en municipios sin riesgo supone un perjuicio innecesario para explotaciones que necesitan recuperar la normalidad cuanto antes.

En este sentido, UCCL reclama la reapertura inmediata de ferias y mercados ganaderos y el funcionamiento habitual de las lonjas, espacios clave para el comercio de animales y para la transparencia en la formación de precios. La organización considera que las circunstancias actuales permiten reactivar estas actividades sin comprometer la sanidad animal.

Además, UCCL insiste en que los meses de invierno representan la mejor oportunidad para avanzar en la vacunación, al tratarse de un periodo con menor presencia de insectos vectores. Por ello, solicita que se realice la inmunización en todas las explotaciones de la Comunidad con el fin de llegar a la primavera con la cabaña bovina totalmente protegida.

La organización concluye que la estabilización de la enfermedad y la ausencia de nuevos focos permiten adoptar ya un enfoque más equilibrado, que combine la seguridad sanitaria con la necesidad de recuperar la actividad económica del sector. UCCL reitera su petición de actualizar las medidas, mantener únicamente las restricciones imprescindibles y avanzar en una campaña de vacunación invernal que consolide el control de la DNC.