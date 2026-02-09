La UE amplía el uso de fertilizantes derivados del estiércol para reducir la dependencia de importaciones

La Comisión Europea ha aprobado este lunes una modificación de la Directiva de Nitratos que permitirá ampliar el uso de fertilizantes RENURE, derivados del estiércol procesado, con el fin de ofrecer a los agricultores una alternativa a los abonos químicos y reducir la dependencia exterior de la UE.

La nueva normativa permitirá superar el límite actualmente fijado para la aplicación de estiércol y estiércol procesado en el marco de la Directiva de Nitratos cuando se trate de productos RENURE, siempre bajo condiciones que garanticen la protección de las aguas y del entorno natural, tal y como explica el Ejecutivo comunitario.

Con ello, los Estados miembros que lo decidan podrán ofrecer a sus agricultores la posibilidad de sustituir parte de los fertilizantes minerales por nitrógeno recuperado, una alternativa que, según Bruselas, contribuirá a contener costes y a reforzar la autonomía estratégica del sector agrario europeo frente a terceros países.

La iniciativa recibió el respaldo de los representantes nacionales en el Comité de Nitratos el pasado mes de septiembre y fue posteriormente remitida al Parlamento Europeo y al Consejo para el periodo de control previsto en la normativa, sin que ninguna de las dos instituciones formulara objeciones.

La modificación entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y solo será aplicable en aquellos países que opten por autorizar este tipo de productos, para lo que deberán adaptar su legislación interna.