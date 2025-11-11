La UE pacta medidas para simplificar la PAC y aumentar las ayudas a los pequeños agricultores

Agricultura abona el anticipo de la PAC más rápido de la historia, con más de 217 millones de euros. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo preliminar en la madrugada de este lunes para aprobar una nueva batería de medidas que buscan simplificar las condiciones de la Política Agraria Común (PAC) y aliviar la carga burocrática sobre los productores.

El acuerdo se enfoca en reducir los costes y flexibilizar los requisitos medioambientales para los agricultores. Una de las medidas pactadas permite que las tierras consideradas cultivables el 1 de enero de 2026 conserven ese estatus incluso si no han sido aradas, labradas o resembradas, buscando ahorrar costes a los productores.

Más apoyo financiero y menos inspecciones

El pacto también incluye un aumento de la ayuda económica, superando las propuestas iniciales de la Comisión Europea:

Pagos anuales a pequeños agricultores: Se eleva el límite de apoyo hasta los 3.000 euros anuales , por encima de los 2.500 euros propuestos inicialmente.

Desarrollo empresarial: Se establece un nuevo pago único de hasta 75.000 euros para el desarrollo empresarial, superando los 50.000 euros planteados.

En cuanto a la fiscalización, el acuerdo consagra el principio de que los agricultores no se someterán a más de una inspección oficial sobre el terreno en un mismo año.

Además, los agricultores con certificación ecológica serán considerados automáticamente conformes con varios requisitos de buenas condiciones agrarias y medioambientales en las partes de sus explotaciones que sean ecológicas o estén en conversión.

Para que la reforma entre en vigor, el acuerdo preliminar debe ser formalmente aprobado tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo.