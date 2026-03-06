UPA repartirá el miércoles 700 tarrinas de fresas en Salamanca

UPA ha anuncaido un reparto de fresas la próxima semana con el fin de concienciar a los consumidores sobre la importancia de consumir productos cultivados dentro del territorio nacional. El reparto en Salamanca está englobado en una campaña nacional que en esta ocasión se centra en la fresa de Huelva y, por ello, la organización repartirá hasta 700 tarrinas de fresas.

La cita tendrá lugar el próximo 11 de marzo, miércoles, en la Plaza de la Constitución de Salamanca a partir de las 11.45 horas.

El objetivo de UPA es "defender el producto español, frente a la invasión de los mercados de fresa procedentes de marruecos, que como se ha constatado en múltiples ocasiones, se producen con productos o dosis de los mismos prohibidos en la Unión Europea, y que las clausulas y contingentes de importación de los acuerdos se incumplen sin ninguna consecuencia. Por este motivo, el consumo de producto Español, da una garantía y tranquilidad que no se puede garantizar de los productos importados de países tercero".

Al acto acudirán los responsables provinciales de UPA Huelva, quienes se encargan de aportar las fresas y los de Salamanca.