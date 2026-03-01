UPL denuncia el "desamparo" de los ganaderos salmantinos y acusa al PP de incumplir las resoluciones de las Cortes

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha manifestado este domingo su profundo malestar con la Junta de Castilla y León y el Partido Popular, denunciando el “reiterado incumplimiento” de diversas resoluciones aprobadas en las Cortes autonómicas destinadas a proteger el sector primario. Los leonesistas consideran que, ante la crisis que atraviesan agricultores y ganaderos en provincias como Salamanca, “hace falta más implicación con nuestro sector primario y menos postureo y palabrería”, instando directamente a los 'populares' a que “abandonen la palabrería y pasen de las promesas a los hechos”.

Uno de los puntos de fricción más destacados es la falta de actualización del Observatorio de Precios Agrícolas. UPL recuerda que en marzo de 2025 se aprobó una resolución para “incluir, dentro de los datos recogidos en el Observatorio de Precios Agrícolas, la evolución de los costes de producción de los agricultores y ganaderos, ampliando con ello los datos que se ofrecen actualmente, que se limitan a los precios recibidos por los agricultores y ganaderos por el producto a salida de la explotación agraria”. Un año después, la formación lamenta que la Junta siga sin reflejar costes críticos como el pienso, gasoil o abonos para sectores estratégicos en Salamanca como el vacuno de carne o las legumbres, impidiendo que los profesionales puedan “obtener una retribución justa por sus producciones”.

La situación de seguridad para las explotaciones salmantinas también centra las críticas, especialmente ante los ataques de fauna. UPL reprocha que, tras aprobarse medidas para proteger al ganado frente a los buitres, la Consejería de Medio Ambiente se limite a alegar que no existe una “normativa sectorial regulatoria que permita fundamentar el desarrollo de un protocolo específico para las especies de necrófagas y habilitar la compensación de los daños ocasionados en las explotaciones ganaderas”. Para los leonesistas, resulta “absurdo que cuando les pedimos que tomen medidas ante estos ataques, nos respondan simplemente diciendo que no existe un protocolo específico”, ya que su creación depende exclusivamente del Ejecutivo. Además, califican de “una mofa hacia quienes están sufriendo estos ataques” que se inste a los ganaderos a depositar “restos animales provenientes de la actividad ganadera en las zonas de protección para alimentación de especies necrófagas de interés comunitario” para complementar la dieta de las aves.

Desde el ámbito de la Consejería de Agricultura, la respuesta se ha limitado a remitir a los afectados a la suscripción de pólizas de seguros, afirmando que “anualmente se convoca una línea de subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios” y que esta “ha demostrado ser una medida efectiva de gestión del riesgo para el sector ganadero”. UPL sostiene que esta postura “no ha aportado nada” ante un “problema muy grave”, subrayando que “no tenemos constancia de que la Junta esté haciendo nada ni tomando medidas complementarias ni ante los ataques de buitre ni de lobo”. Advierten que los profesionales del campo salmantino se sienten “ninguneados y desamparados ante una Junta que no pasa de las promesas y de anuncios vacíos, ya que no los ejecuta”.

La formación leonesista insiste en que la inacción administrativa tiene consecuencias reales en la provincia, donde “nuestros ganaderos se siguen viendo indefensos ante esta falta de proactividad de la Junta, que no parece estar preocupada por la muerte de más de 600 cabezas de ganado en Salamanca por el lobo en el último año con datos oficiales y los recurrentes ataques y muertes que se siguen dando, tanto de lobo como de buitre”. Critican que, a pesar de las competencias autonómicas, el Ejecutivo haga “caso omiso, como si con ellos no fuera la cosa”, mientras la rentabilidad y la supervivencia de las granjas se ven amenazadas.

Finalmente, UPL ha calificado de “un pésimo teatro” y “el colmo de la desfachatez es el circo que está haciendo el PP con el acuerdo con Mercosur”. Denuncian la incoherencia de Alfonso Fernández Mañueco al mostrarse contrario al acuerdo en periodo electoral mientras su partido bloquea iniciativas similares en las Cortes o en Europa. Según la formación, “Mañueco dice que el PP defiende una cosa, pero en las Cortes de Castilla y León y en el Parlamento Europeo han estado votando la contraria”, y añaden que, tras los anuncios de Von der Leyen, “o no se han enterado de que Von der Leyen es de su propio partido, o están intentando engañar a la gente diciendo una cosa aquí y haciendo la contraria desde Bruselas”. Por todo ello, exigen a los 'populares' “que se aclaren y sean coherentes, y sobre todo que se pongan de una vez en la piel de los ganaderos y agricultores y actúen en consecuencia, no solo con palabrería”.