Los veterinarios piden efectividad en el control de la fauna silvestre con especial atención al jabalí

Un plan efectivo de control de la fauna silvestre, con especial atención al jabalí es la reivindicación de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) que considera que este animal tiene un “alto riesgo sanitario" como reservorio y vector de enfermedades como la peste porcina africana (PPA), por los daños directos en bioseguridad de explotaciones, por la contaminación de zonas de alimentación y agua y por el contacto accidental con ganado doméstico, según informa Europa Press.

Una preocupación que se ha agudizado tras la aparición de preste porcina africana en jabalíes muertos en Cataluña. Aseguran que la enfermedad representa "una seria amenaza económica y sanitaria" aunque no se transmita a humanos y ha subrayado que el trabajo de los veterinarios es "fundamental" para prevenir su introducción y mitigar sus efectos. "La vigilancia epidemiológica, la detección temprana, la implementación de medidas de bioseguridad y la coordinación de las actuaciones sanitarias dependen del conocimiento y la capacidad técnica de los veterinarios", ha recalcado.

Por su parte, el presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla y consejero del Consejo General de Colegios Veterinarios, Santiago Sánchez Apellániz, ha apuntado en declaraciones a Europa Press a que el brote actual "probablemente" haya surgido a raíz de algún accidente dado que todas las explotaciones ganaderas de la zona "están chequeadas y con resultado negativo". "Probablemente sea eso un accidente de alguien que haya traído comida de algunos de los muchos países de Europa que tienen peste africana y hayan hecho la típica matanza domiciliar y se hayan traído los productos aquí", ha indicado.

El doctor en Veterinaria e investigador del programa Ramón y Cajal del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Ángel Barasona, ha señalado que el brote de peste porcina africana (PPA) en España se debe a la "altísima densidad" de jabalí, situación de la que los científicos llevan alertando "15 años".

"Más que se deba a la ganadería intensiva, mi opinión es que esa situación se debe a que estamos manteniendo una altísimas densidades de jabalí que superan los umbrales críticos admisibles a nivel sanitario, ecológico y de todo tipo", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Según ha recordado, los científicos llevan "más de 15 años" alertando de la "elevada abundancia de ungulados silvestres en general, jabalí en particular ya que esto conlleva muchos problemas sanitarios que después pueden provocar efectos en el sector ganadero español y un problema para la salud pública ya que el jabalí es reservorio silvestre de varias enfermedades.