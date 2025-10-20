Vuelve a subir el precio de la cebada y el centeno en la Lonja de Salamanca, esta vez junto al maíz

En los precios de la Lonja de Salamanca de este lunes 20 de octubre ha vuelto a subir una vez más la cebada y el centeno en un euro, alcanzando ambos ya los 186 y los 176 euros la tonelada, aunque en esta ocasión también ha subido el precio del maíz en otro euros, posicionándose como el cereal más caro con 214 euros/t.

En los forrajes, la alfalfa empacada no cotiza este lunes pero tiene la tendencia a la baja. La última cotización marca un precio de 179 euros/t.

Precios de la mesa de cereales de la Lonja de Salamanca del 20 de octubre | Diputación de Salamanca

La mesa del ovino se encuentra sin variaciones respecto a la semana.

