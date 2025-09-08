Vuelve a subir la ternera, el lechazo y el cordero en la lonja de este 8 de septiembre

La lonja de este lunes ha venido marcada por la estabilidad en los cereales, la subida de la ternera de carne que encadena varias semanas de aumento de precios y la subida del cordero y el lechazo.

En cereales, todos los valores han repetido la cotización de la semana anterior, marcando estabilidad dentro de que los precios siguen bajos. El garbanzao y la lenteja, que han empezado a cotizar hace una semana, también se mantienen con el precio de arranque.

Mesa de cereales lonja 8 de septiembre

Por su parte, en la mesa de ovino la tendencia ha sido alcista. Así, el lechazo sube diez céntimos en todas sus categorías con un precio de hasta 9,10 para los extra. En cuanto al cordero, sube cinco céntimos en todas las categorías hasta 28 kilos. Los más grandes repiten precio.

Mesa de ovino lonja 8 de septiembre

Nueva subida para el bovino de carne en todas sus categorías. La mesa de la lonja ha determinado que suban cuatro céntimos siguiendo la tendencia alcista de las últimas semanas.

Mesa de bovino de carne lonja 8 de septiembre

Mesa de bovino de carne 1 lonja 8 de septiembre

En bovino de vida suben las hembras tres céntimos, mientras que los machos repiten la cotización de la semana anterior. El ternero del país también sube tres céntimos con respecto a los precios de la semana pasada.

Mesa de bovino de vida lonja 8 de septiembre

Para el porcino blanco baja el precio tres céntimos, repiten los lechones y tostones. Por su parte la bellota repite precios, mientras que sube el cebo. Puedes consultar aquí todos los precios.