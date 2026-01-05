Vuelven a subir los terneros y baja el lechazo en la lonja de Salamanca
El cereal repite la cotización de la semana pasada
La Lonja de Salamanca de este lunes 5 de diciembre ha subido el precio de los terneros de vida, bajado el lechazo y mantenido las cotizaciones de los cereales.
Los vocales de la mesa de cereal han optado por repetir de nuevo las cotizaciones de la semana anterior en un mercado que se ha quedado en pausa, mientras que en la mesa de ovino los lechazos bajan 20 céntimos. Por su parte los corderos repiten las cotizaciones de la semana anterior.
En cuanto a la mesa de bovino, suben los terneros de bovino de vida. La mesa ha determinado cuatro céntimos más en todas las categorias. En vacuno de carne, reiten todas las cotizaciones de la semana anterior.
