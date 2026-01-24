Más de 1.100 camiones han sido retenidos en Zamora por las restricciones para circular en la A-6 y la A-52

Un total 1.114 camiones se encuentran detenidos en varios puntos de la provincia de Zamora debido a las restricciones establecidas en las carreteras A-6 y A-52 que han limitado la circulación de camiones en varios tramos debido a los efectos que la borrasca Ingrid está provocando a su paso por la provincia.

En concreto, según informa Subdelegación del Gobierno, está establecido el nivel amarillo en la A-52 en dirección a Galicia desde el kilómetro 79 y el mismo nivel de alerta en la A-6 desde el kilómetro 262, a la altura de Benavente, incluyendo la prohibición de circular caminos en ambas vías en los tramos indicados.

En cuanto a los camiones, 300 se encuentran embolsados en el kilómetro 15 de la A-52 en Quintanilla; 65 en el kilómetro 54 de la N-525, en el término municipal de Mombuey; otros 115 camiones en esa misma vía, en el kilómetro 79 a la altura de Puebla de Sanabria: 40 en el kilómetro 72 de la A-6 en La Torre del Valle y 624 en el polígono de Benavente.

Los conductores deberán pasar la noche en las zonas donde se encuentran detenidos a la espera de próximas indicaciones por parte de las autoridades que han adelantado anteriormente que las restricciones se irán adaptando a las previsiones de la AEMET.