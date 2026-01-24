Más de 1.100 camiones han sido retenidos en Zamora por las restricciones para circular en la A-6 y la A-52
Está establecido el nivel amarillo en la A-52 en dirección a Galicia desde el kilómetro 79 y el mismo nivel de alerta en la A-6 desde el kilómetro 262, a la altura de Benavente, incluyendo la prohibición de circular caminos en ambas vías en los tramos indicados
Un total 1.114 camiones se encuentran detenidos en varios puntos de la provincia de Zamora debido a las restricciones establecidas en las carreteras A-6 y A-52 que han limitado la circulación de camiones en varios tramos debido a los efectos que la borrasca Ingrid está provocando a su paso por la provincia.
En concreto, según informa Subdelegación del Gobierno, está establecido el nivel amarillo en la A-52 en dirección a Galicia desde el kilómetro 79 y el mismo nivel de alerta en la A-6 desde el kilómetro 262, a la altura de Benavente, incluyendo la prohibición de circular caminos en ambas vías en los tramos indicados.
En cuanto a los camiones, 300 se encuentran embolsados en el kilómetro 15 de la A-52 en Quintanilla; 65 en el kilómetro 54 de la N-525, en el término municipal de Mombuey; otros 115 camiones en esa misma vía, en el kilómetro 79 a la altura de Puebla de Sanabria: 40 en el kilómetro 72 de la A-6 en La Torre del Valle y 624 en el polígono de Benavente.
Los conductores deberán pasar la noche en las zonas donde se encuentran detenidos a la espera de próximas indicaciones por parte de las autoridades que han adelantado anteriormente que las restricciones se irán adaptando a las previsiones de la AEMET.
