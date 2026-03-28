El 1-1-2 de Castilla y León atiende a lo largo de 2025 un total de 952.222 llamadas, 2.610 al día

La Junta de Castilla y León presenta la memoria de 2025 del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, destacando que en todo el año se atendieron 952.222 llamadas, 2.610 al día, gestionando 351.682 incidentes (un 5,6% más que en el año 2024).

El tiempo medio de respuesta en 2025 fue de 6,07 segundos mientras que el de gestión de la llamada se situó en un 1 minuto y 16 segundos.

Según se muestra en la memoria, a los centros provinciales de mando y al autonómico de Medio Ambiente les correspondió el 3,7%, mientras que el 1% de los avisos en 2025 fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León. Finalmente, el 0,6% de los avisos generados desde el 1-1-2 se dirigieron a empresas de servicios básicos, como son Adif o las suministradoras de energía o de telefonía.

Entre los datos más reseñables destaca el incremento en el número de avisos gestionados por animales muertos, por influencia de las medidas de prevención adoptadas ante la aparición de casos de peste porcina en Cataluña o de gripe aviar.

Respecto a los logros, el 1-1-2 señala la ampliación de las vías de comunicación que tenía hasta el momento con los medios de comunicación mediante la creación de grupos de WhatsApp; vídeos con consejos de autoprotección; y la apertura de un canal de WhatsApp para toda la población y la creación de trípticos con consejos a autoprotección.