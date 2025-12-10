Hasta 133 furgonetas sin ITV y 20 positivos en alcohol o drogas durante una campaña especial de la DGT en Castilla y León

La Dirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo, entre el 24 y el 30 de noviembre, una campaña especial de vigilancia centrada en furgonetas, un tipo de vehículo que ya supera las 150.000 unidades en Castilla y León y que representa el 8,08% del parque móvil de la comunidad.

Durante la semana de controles, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil inspeccionaron 6.771 furgonetas, detectando que 705 conductores incumplían alguna norma de circulación.

Excesos de velocidad: la infracción más frecuente

La vulneración más habitual fue el exceso de velocidad. Casi 1 de cada 3 conductores denunciados (247) superaba los límites establecidos para este tipo de vehículos: 90 km/h en autopistas y autovías, y 80 km/h en carreteras convencionales.

El mantenimiento deficiente también tuvo un peso significativo en las infracciones. En cifras, esto se traduce en 133 conductores que circulaban sin la ITV en regla, 13 furgonetas que presentaban neumáticos en mal estado y 27 vehículos que fueron inmovilizados por no reunir las condiciones mínimas para circular.

Por su parte, los controles preventivos revelaron además un dato preocupante: 20 conductores dieron positivo, 6 en alcohol y 14 en drogas, lo que supone un riesgo elevado para la seguridad vial.

Uso del cinturón y control de la carga

La DGT también puso el foco en la seguridad de los ocupantes y en la carga transportada: 27 ocupantes fueron denunciados por no utilizar el cinturón de seguridad, 84 conductores excedieron el peso permitido en su furgonetas y 22 fueron sancionados por mala disposición de la carga, un factor clave para evitar siniestros debido a la influencia del peso en la distancia de frenado.