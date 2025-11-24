Hasta 16 millones de euros para emergencias y restauración forestal tras los grandes incendios del verano

La Junta de Castilla y León ha movilizado una inversión de 16 millones de euros destinados tanto a actuaciones de emergencia como al plan de restauración a largo plazo tras los devastadores incendios forestales del pasado verano. El principal objetivo de estas obras es frenar la erosión del suelo, reducir la escorrentía provocada por las lluvias y crear resistencias naturales que permitan la fijación de las semillas del monte.

Las herramientas utilizadas en estas intervenciones son diversas, incluyendo la creación de fajinas, albarradas y el acolchado del suelo mediante astillado o dispersión de paja. Además, se trabaja en la mejora de pistas forestales, la recuperación de puntos de agua y cerramientos para el ganado, y la protección y mejora de las captaciones de agua para consumo humano. También se ejecutan acciones de mitigación para controlar posibles plagas y enfermedades forestales derivadas de la masa quemada.

Medio Ambiente ha recordado que la restauración se divide en una primera fase de emergencia, que busca reducir los efectos negativos de la pérdida de vegetación que protege el suelo (como la erosión por fuertes lluvias), y una planificación a más largo plazo que persigue devolver al monte a su óptimo ecológico.

Hasta la fecha, se han desarrollado actuaciones de emergencia como el mulching (acolchado con restos vegetales triturados y extensión de paja) en distintas captaciones de agua para consumo humano y para proteger el suelo en incendios clave, como los de Yeres, Llamas de Cabrera, Cuevas del Valle o Porto. Coordinado con estas acciones, se ha planificado la extracción de madera de conífera quemada para mitigar problemas de plagas y se ha previsto la recogida de semillas forestales para asegurar un stock adecuado en el Banco de Germoplasma. Las actuaciones planificadas en esta fase inicial suman una inversión de 13,3 millones de euros.

La planificación de la restauración forestal a largo plazo tiene como meta no solo que el monte alcance su estado ecológico óptimo, sino también crear bosques más resilientes frente al cambio climático y a futuros grandes incendios. La estrategia implica el diseño de los bosques del futuro, adaptando la prevención a las condiciones particulares de cada área.

Esta planificación estratégica contempla actuaciones de corrección hidrológica forestal (creación de estructuras en arroyos de montaña y repoblaciones en laderas), la recuperación o creación de una red de pistas forestales para facilitar el acceso rápido a los equipos de extinción, y la creación de nuevos puntos de agua. Se llevarán a cabo tratamientos selvícolas para establecer zonas estratégicas de gestión que reduzcan el riesgo de plagas y faciliten la defensa, y la restauración de la masa forestal con densidades y composiciones de especies autóctonas que garanticen la resiliencia a medio y largo plazo. Los planes de restauración específicos se irán elaborando y publicando en los próximos años.

De forma complementaria, Somacyl mantiene activas las actuaciones destinadas a restablecer y mejorar el abastecimiento de agua en los municipios más afectados de Ávila, León y Zamora. Las intervenciones, que suman una inversión global estimada de tres millones de euros, incluyen la reparación de infraestructuras dañadas, la construcción de nuevas captaciones y redes de suministro, y la protección de las captaciones existentes.

En Ávila, las intervenciones se centran en Mombeltrán, con una inversión prevista de 350.000 euros para la canalización de trece puntos de captación y la ejecución de dos nuevos sondeos. En León, los trabajos son extensos, destacando la instalación de nueva tubería en Anllares (52.146 euros) y Sorbeda (4.930 euros), la reposición de conducciones en Castrillo de la Cabrera (81.283 euros), y la renovación íntegra de la red de distribución de agua en Pombriego (166.563 euros). En el municipio de Villablino se remodelará la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) con 304.730 euros. Finalmente, en Zamora, la inversión se concentra en municipios como Riofrío de Aliste (75.498 euros), Valer (62.709 euros) y Ribadelago (268.920 euros) con obras que abarcan desde nuevas captaciones y reposición de pozos hasta la sustitución de tuberías e instalaciones solares.