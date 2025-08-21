180 aeronaves se verán obligadas a parar en la región en plena ola de incendios por exceder las 80 horas de vuelo

La lucha contra los incendios forestales en España afronta un serio contratiempo. La Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias (Ataire) advirtió que unas 180 aeronaves civiles, esenciales en las labores de extinción, transporte de retenes y coordinación aérea, deberán paralizar su actividad este fin de semana debido al límite de horas impuesto por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

La normativa vigente, dependiente del Ministerio de Transportes, establece un máximo de 80 horas de vuelo en 28 días consecutivos para pilotos civiles. Muchos de ellos ya han alcanzado ese umbral tras jornadas de intensa participación en incendios de gran magnitud, lo que, según Ataire, provocará que gran parte del operativo quede inactivo.

“El problema es inmediato y amenaza con dejar en tierra al 70 % de los aviones y helicópteros que operan con un solo piloto”, alertó el secretario general de Ataire, Dámaso Castejón. La asociación reclama una excepción temporal que permita reiniciar el cómputo de horas tras un descanso de 8 a 10 días, garantizando la seguridad mediante controles de fatiga.

Comunidades como Castilla y León, Galicia, Andalucía y Extremadura ya han respaldado la petición, pero AESA solo ha abierto la puerta a flexibilizar los límites en aeronaves con dos pilotos, apenas un 30 % de la flota. Mientras tanto, el grueso de los medios aéreos civiles, más del 85 % del operativo nacional, corre el riesgo de quedar en tierra en plena ola de incendios.