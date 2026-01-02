Hasta 265 cursos gratuitos para combatir la brecha digital en Castilla y León

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha anunciado la puesta en marcha de 265 actividades formativas gratuitas para este año a través del programa CyL Digital. Esta iniciativa tiene como meta principal garantizar que todos los ciudadanos de la Comunidad, independientemente de su lugar de residencia o edad, adquieran las competencias tecnológicas necesarias para el día a día.

La distribución de estas acciones garantiza una cobertura integral del territorio. Un total de 130 talleres se impartirán en el medio rural gracias al apoyo de los 340 Centros Rurales Asociados, asegurando que la innovación llegue a los municipios menos poblados. De forma paralela, los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia acogerán otras 135 actividades para satisfacer la demanda urbana, mientras que la plataforma web del programa ofrecerá 29 cursos en línea para facilitar la flexibilidad horaria de los usuarios.

La oferta formativa está adaptada a las necesidades actuales de la sociedad. El plan incluye cursos para que las personas mayores manejen sus dispositivos con seguridad, programas para que autónomos y emprendedores digitalicen sus negocios, y formación específica para desempleados y familias que necesiten actualizar sus competencias. Además, se mantiene activo el servicio TuCertiCyL, que realizará 26 pruebas oficiales este mes de enero para acreditar los conocimientos digitales de los participantes ante el mercado laboral.