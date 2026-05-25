Más de 3.500 profesionales de Castilla y León se instruyen en Inteligencia Artificial y competencias digitales gracias al programa Upro

La ejecución de los fondos europeos NextGenerationEU está permitiendo que el tejido profesional de Castilla y León se sitúe a la vanguardia tecnológica. Gracias a Upro, el programa impulsado por Red.es y Unión Profesional, más de 3.500 profesionales en activo de la comunidad ya han comenzado su formación en competencias digitales. Este éxito ha sido posible gracias al compromiso de los colegios profesionales de las nueve provincias de la región, donde la implicación de las corporaciones de Salamanca resulta clave para canalizar esta formación en los sectores sanitario, jurídico y técnico.

La respuesta de la región sitúa a la medicina, la abogacía y la farmacia como los sectores con mayor número de alumnos, destacando además un notable protagonismo femenino, ya que el 59% de los participantes son mujeres. En total, los profesionales castellanos y leoneses acumulan ya más de 210.000 horas de aprendizaje, de las cuales 10.000 han sido presenciales gracias a las sedes colegiales de las distintas provincias.

El programa, que cuenta con una dotación nacional de 200 millones de euros, busca que sectores esenciales como la sanidad, la arquitectura o las ingenierías apliquen herramientas de Inteligencia Artificial y ciberseguridad para elevar la calidad de sus servicios. Los profesionales interesados tienen de plazo hasta el próximo 30 de junio para aprovechar este itinerario formativo híbrido y flexible de 150 horas, cuyos detalles están disponibles en la web oficial del programa.