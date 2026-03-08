Más de 800.000 euros de puja por cazar en la Sierra de Gredos

La puja de este año por cazar en la Reserva de Caza de Gredos supera los 800.000 euros, según recoge la Agencia ICal.

Esta puja comprende 120 lotes con posibilidad de abatir ejemplares de cabra montés, corzos y venados. Pese a que la cifra es alta, parecer ser que es menor de lo que se recaudó en la misma puja hace un año, con una subasta que se cerró con los mismos lotes y 950.000 euros.

El ejemplar más caro de hace un año alcanzó los 24.000 euros; en esta ocasión el macho por el que se ha pagado el precio más alto se ha fijado en los 17.000 euros. El descenso del precio se apunta a la dismunición de participantes estadounidenses, a los que se ha echado en falta a causa de la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

En la puja que ha tenido lugar en Candeleda (Ávila) ha estado presente el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones ,junto a otras autoridades y alcaldes de los municipios que forman parte de esta reserva a la que acuden también cazadores salmantinos.

De cabra montés han salido100 lotes, repartidos por vertientes: 50 de la Sierra de Gredos Norte, siempre más caros por tener más años (de 12 en adelante) y puntuación (superior a 240 puntos); y otros 50 de la vertiente sur.

Las temporadas de cazas abarcan desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del próximo año, estando permitido hacerlo de lunes a sábado (los domingo y festivos está prohibido salvo el 1 de mayor en la cara sur).