Más de 800 empresas de Castilla y León se consideran de alto crecimiento

Castilla y León se consolida como un escenario propicio para el desarrollo de empresas dinámicas. Según el último estudio publicado por Informa D&B que recoge la agencia Ical, la Comunidad contabiliza actualmente 811 empresas consideradas de alto crecimiento, aquellas que superan de forma sostenida las expectativas de eficiencia. Asimismo, otras 20 son empresas ‘gacela’, firmas de reciente creación que logran duplicar su tamaño en tiempo récord.

A pesar de que el ecosistema empresarial nacional está liderado en volumen por Madrid, Cataluña y Andalucía, Castilla y León aporta el 3,7 por ciento del total nacional de este tipo de compañías. En el contexto interno de la Comunidad, las empresas de alto crecimiento ya representan el 20 por ciento del global de las firmas analizadas, mientras que las ‘gacelas’ suponen el 0,5 por ciento.

La importancia de estas organizaciones reside en su capacidad para dinamizar el mercado laboral. A nivel nacional, las empresas de alto crecimiento y las gacelas han sido responsables de la creación de más de 503.000 puestos de trabajo entre 2021 y 2024. De hecho, las compañías de alto crecimiento se consolidan como el gran motor de ocupación, generando el 80 por ciento del nuevo empleo del total de empresas analizadas en el informe.

Lejos de la creencia popular de que el crecimiento acelerado es exclusivo del sector tecnológico, los datos reflejan que la hostelería es el sector dominante, concentrando el 22 por ciento de las gacelas y el 20 poir ciento de las de alto crecimiento, mientras que a construcción e industria pertenecen entre el 15 y 16 por ciento. Por el contrario, la representación de actividades tecnológicas puras apenas alcanza el 8 por ciento entre las gacelas y el 7,5 por ciento en las de alto crecimiento.

El informe, basado en las teorías del investigador del MIT David Birch, define a las empresas gacela como aquellas con menos de cinco años de vida que crecen por encima del 20 por ciento anual. En el caso de las de alto crecimiento, el perfil es más veterano: casi la mitad de ellas tienen más de 20 años de antigüedad, lo que demuestra que la eficiencia y los resultados financieros sólidos no son exclusivos de las startups.

Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B, señala que aunque las cifras globales han descendido respecto a los picos del año pasado (situándose en 22.473 empresas en toda España), los niveles actuales siguen siendo superiores a los de 2020, año en el que la pandemia de la COVID-19 lastró la facturación del tejido productivo.