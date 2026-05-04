El 94 por ciento de la electricidad de Castilla y León ya es de origen renovable

Castilla y León se consolida como la locomotora de la transición energética en España. La Comunidad cerró el ejercicio 2025 con una generación renovable récord de 28,4 millones de megavatios hora (MWh), lo que supone un crecimiento del 13,1 por ciento respecto al año anterior. Con estas cifras, alcanza su máximo histórico desde que existen registros y logra que el 94 por ciento de su producción eléctrica sea limpia, una cifra que contrasta drásticamente con el 55 por ciento de la media nacional.

Este avance hacia la descarbonización total es evidente si se echa la vista atrás: en la época en la que operaba la central nuclear de Garoña, las renovables apenas suponían la mitad de la energía generada; ahora, la presencia de energías fósiles es residual, cayendo de los 16 millones de MWh en 2011 a solo 1,8 millones en 2025.

Generación de energí­a renovable en Castilla y León | Ical

Aunque en la Comunidad la energía eólica se mantiene como la principal fuente de generación, con el 46,7 por ciento del total renovable (13,2 millones de MWh), la energía hidráulica representa el 34,6 por ciento de la producción; cabe señalar que esta última ha crecido un 11 por ciento, hasta rozar los 10 millones de MWh, gracias a un año hidrológico favorable.

Por su parte, la energía solar fotovoltaica es la gran sorpresa del año, pues su producción se disparó un 41 por ciento en solo doce meses. Si se compara con los datos de 2019, la generación solar en Castilla y León se ha quintuplicado, pasando de apenas 864.257 MWh a los 4,8 millones actuales.

El informe de Red Eléctrica Española (REE) destaca también el papel del bombeo hidroeléctrico (centrales reversibles que almacenan energía), cuya generación se ha triplicado en los últimos cinco años en la Comunidad, lo que representa ya el 20 por ciento de toda la energía almacenada con esta técnica en España.

Por otro lado, el autoconsumo también reclama su espacio. En 2025, estas instalaciones generaron un millón de megavatios adicionales. De estos, más de la mitad proceden de placas solares fotovoltaicas en hogares y empresas, lo que eleva el peso real de las energías limpias incluso por encima de las cifras oficiales de generación a gran escala.