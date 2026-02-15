Dos accidentes con fauna en 8 kilómetros de la misma carretera de Zamora en apenas 10 minutos

La fauna ha vuelto a provocar no uno, sino dos accidentes en las carreteras de Zamora. Y es que en la tarde de este domingo, concretamente, a las 19:35, tres mujeres han resultado heridas tras un choque con un animal en el kilómetro 23 de la N-525 en Sitrama de Tera, localidad adscrita al municipio de Santibáñez de Tera. Apenas 6 minutos después, a unos 8 kilómetros de allí, otro turismo ha chocado con otro animal en el kilómetro 31 de la misma vía en Camarzana de Tera.

Hasta ambos lugares se han desplazado la Guardia Civil de tráfico de Zamora y Emergencias sanitarias Sacyl, que ha enviado recursos para atender a los heridos. En el accidente ocurrido en Sitrama, han sido tres mujeres las atendidas por los medios de emergencia, mientras que en Camarzana se ha solicitado asistencia para un varón, según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2.