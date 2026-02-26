Acusan a Carlos Martínez (PSOE) de decir “Castilla-León” intencionadamente: “es inaceptable en un candidato”

Carlos Martínez, atiende a los medios de comunicación junto a David Serrada, antes del encuentro con la militancia

Un total de 136 veces ha dicho “Castilla-León” el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, según el conteo realizado por el Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa (CCRL).

Una denominación errónea de nuestra comunidad autónoma que ya supuso un conflicto dentro del propio partido regional y que llevó a Carlos Martínez a matizar sus palabras después de haber bromeado con ello.

“Me critican porque digo ‘Castilla-León’ seguido. Habrá entonces que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia”, fue la frase que despertó las críticas incluso dentro de su propio partido, como las del alcalde de León, José Antonio Diez, que le advirtió que “nuestra identidad no la oculta la mofa”.

Sin embargo, a pesar de las reacciones que tuvo esas declaraciones, lejos de corregir el error, el candidato socialista y alcalde de Soria ha continuado usando el término ‘Castilla-León’, algo erróneo, puesto que la denominación oficial es Castilla y León.

Esta situación ha generado malestar en el colectivo, que insiste en la evidencia del “profundo desconocimiento de la realidad leonesa, pero que ahora cobra nueva dimensión al comprobar que, lejos de corregirse, el error ha seguido repitiéndose”, refiriéndose a Martínez.

En ese sentido reiteran que se trata de un patrón, “no equivocaciones puntuales”, y advierten que no es una cuestión menor, “ya que el Estatuto de Autonomía establece de forma inequívoca la denominación oficial que reconoce las dos realidades territoriales de la comunidad: Castilla y la Región Leonesa, integrada por León, Zamora y Salamanca. Ignorarlo de manera constante, y además bromear sobre ello en su momento, evidencia una insensibilidad hacía lo leonés inaceptable en un candidato que aspira a presidir la Junta", aseguran desde CCRL.