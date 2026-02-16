Advierten sobre una "generación perdida" por el abuso del móvil y urgen a recuperar el autocontrol en jóvenes

La Asociación Adolescencia Libre de Móviles ha advertido sobre la existencia de una generación que ha actuado como conejillo de indias en el uso de dispositivos digitales. Según explica Noelia Muelas, representante del colectivo, en declaraciones a la agencia Ical, este fenómeno ha forzado que el uso de la tecnología y las redes sociales entre en el debate político, llevando a familias y centros escolares a cuestionar los riesgos de la denominada barra libre digital. Los expertos coinciden en la necesidad de implementar un control externo y promover alternativas como el ejercicio físico y el ocio saludable fuera de línea para mejorar la calidad de vida de unos jóvenes que “necesitan ver que existe otra realidad”.

Ante esta situación, Muelas defiende la necesidad de que el uso del móvil en menores cuente con un marco normativo similar al reglamento de circulación. “Es necesario una regulación y que las familias se conciencien”, señala la portavoz, quien destaca el cambio de tendencia en muchos hogares que ya buscan centros escolares con menor exposición a pantallas y mayor peso de los libros de texto. Asimismo, pone en valor los pactos sociales entre padres para retrasar la entrega de terminales. “Afortunadamente muchos padres de las nuevas generaciones tienen ya otra concienciación y se preocupan de limitar la entrega y el uso”, añade, resaltando que los centros también están entendiendo que no es necesaria una digitalización temprana.

Respecto a la propuesta del Gobierno de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, la asociación celebra la medida como una herramienta para proteger a los adolescentes de peligros como la pornografía o el acoso. “Debemos concienciarnos en que es necesario de darles infancia y que vean el mundo con sus ojos y no con realidad virtual”, asegura Muelas. La experta vincula la adicción al móvil con el aumento de ingresos en centros psiquiátricos y aboga por la prevención: “Esto genera un gasto social y es mejor invertir en prevenir que en curar. Debemos ir todos a una y retrasar la entrega del móvil. Hay coles en los que se ha aprobado un pacto social para retrasar la cuestión y que no exista la presión social de que todos los tienen y uno no. Se debe evitar que los jóvenes lleguen un día en el que se sientan que han perdido su infancia”.

Finalmente, desde la Subdelegación de Defensa en Soria se suman a esta preocupación alertando sobre el uso del dispositivo como un "chupete digital". El coronel Ángel Esparza advierte de que el hábito de entregar el móvil a niños menores de cinco años para que estén “entretenidos y no molesten o coman” termina generando “inquietud y ganas de más”, además de problemas de concentración y atención plena. Esparza, que imparte formación sobre control parental y riesgos en la red, insta a los padres a dedicar tiempo de calidad a sus hijos y a asesorarles sobre los peligros de interactuar con desconocidos en entornos de juego en línea o páginas no seguras.