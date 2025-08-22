Aeronave de lucha contra incendios destrozada en Zamora tras un aterrizaje forzoso
La aeronave habría sufrido una avería y se vio obligada a realizar un aterrizaje forzoso, momento en el que se ha producido el accidente
La Base de Rosinos de la Requejada ha sido escenario en la mañana de este viernes de un accidente aéreo de un AT-802F, una de las aeronaves que luchaba contra el fuego en la provincia de Zamora. Según ha informado a través de redes sociales un bombero forestal (@OscarBForestal), la nave ha quedado destrozada. Concretamente, se trata de un avión de carga en tierra.
Afortunadamente, el piloto ha salido ileso y no ha habido que lamentar ningún daño personal. Según ATBrif, la aeronave habría sufrido una avería y se vio obligada a realizar un aterrizaje forzoso, momento en el que se ha producido el accidente.
