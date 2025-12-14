El alcalde de Montemayor de Pililla deja el PSOE por estar “harto” de los casos de acoso sexual y corrupción

Tiempo difícil para el PSOE. Si la polémicas de los últimos meses habían provocado el desconecto de algunos integrantes del propio partido, en esta ocasión ha sido un alcalde, Noel Serna, de Montemayor de Pililla, el que no ha duda en dejar la corporación declarando estar “harto” de los casos de corrupción y acoso sexual que han aparecido en la prensa local y nacional.

El regidor, en palabras recogidas por iCal, ha indicado que “se pongan las pilas. Esto es un tirón de orejas”.

El edil de la localidad que tiene unos 830 habitantes y que gobierna con mayoría absoluta, comunicó el pasado viernes, 12 de diciembre, la baja voluntaria del propio partido: “Es mi sentir, no voy contra mi partido, ni contra nadie”.

El regidor de Montemayor de Pililla, que lleva 20 años afiliado al PSOE, también ha subrayado el desconcierto de no haber ningún dirigente que haya alzado la voz como lo ha hecho él. También ha expuesto que le es indiferentes cómo haya sentado su salida dentro del PSOE

Por último, ha asegurado que continuará como alcalde de Montemayor de Pililla donde gobiernan con mayoría absoluta, dejando, además, una cuestión muy clara, donde algunos se mantendrán dentro del partido y otros saldrán del partido socialista.