El alcalde de Villacastín (Vox) detenido por la agresión a su mujer
El alcalde agredió a su mujer en presencia de un policía nacional de paisano, que también fue agredido por el edil de Vox
El alcalde de la localidad segoviana de Villacastín, Julio César Sánchez, de Vox, ha sido detenido por la presunta agresión a su mujer, lo que fue visto por un policía nacional de paisano que intervino para separar al presunto agresor y a la víctima.
Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno de Segovia, el pasado sábado se registró una agresión a una mujer, por parte de su marido, en un municipio de Ávila cercano a Villacastín, que pudo ser detenida por la intervención de un policía nacional de paisano, que presenció el acto y logró separar al agresor de la víctima.
Al identificarse como policía, el agresor también agredió al funcionario, que pudo defenderse y evitar daños sobre su persona.
El agresor se personó en la comandancia de la Guardia Civil de Ávila, donde relató lo ocurrido y fue detenido, tras lo que fue puesto en libertad tras pasar la noche en la comisaría.
