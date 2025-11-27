Alicia Gallego, ratificada por unanimidad para encabezar la lista de UPL a las elecciones autonómicas de 2026

El Consejo General de Unión del Pueblo Leonés (UPL) refrendó por unanimidad este miércoles la designación de Alicia Gallego como cabeza de lista para las próximas elecciones autonómicas de 2026.

Gallego, que actualmente es la secretaria general de la formación leonesista desde junio de 2025, procuradora en las Cortes de Castilla y León y alcaldesa de Santa María del Páramo desde 2015, se convierte en la primera mujer candidata de UPL a las Cortes autonómicas.

La jurista liderará una candidatura con el objetivo de “seguir creciendo” tras los "históricos" resultados de 2022, cuando la formación triplicó su representación. Alicia Gallego es considerada una figura clave en el avance y la reafirmación del leonesismo.

La líder leonesista manifestó su orgullo por la confianza del partido y afirmó que los comicios de 2026 deben suponer el “afianzamiento” de un proyecto político que persigue el cambio del marco territorial. En este sentido, Gallego denunció el profundo desequilibrio territorial que, a su juicio, sufre la Región Leonesa "fruto de las erráticas políticas desiguales" del PP durante cuatro décadas en la Junta de Castilla y León.

Alicia Gallego sustituyó a Luis Mariano Santos como secretaria general el pasado mes de junio. Como regidora de Santa María del Páramo, ha logrado la mayoría absoluta en los comicios de 2019 y 2023.