Aparece el cuerpo del montañero buscado en la zona limítrofe entre Asturias y Castilla y León

Un equipo realizando labores de búsqueda del montañero, cuyo cuerpo ha sido hallado sin vida este miércoles

El cuerpo sin vida del montañero que había desaparecido en la zona limítrofe entre Asturias y Castilla y León ha sido hallado a última hora de la mañana de este miércoles.

En concreto, tal y como recoge Europa Press, el varón se había extraviado en una ruta situada en la zona entre la Montaña de Riaño y el concejo de Caso.

Pocos minutos antes de las 14:00 horas el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha confirmado el hallazgo del cadáver en las inmediaciones del bosque de Brañagallones.

En concreto, a las 12:57 horas ha sido un agente de la Guardería de Medio Natural, tal y como ha notificado el SEPA, quien ha hallado el cuerpo del varón.

Hasta el lugar se ha movilizado el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias en helicóptero, con un equipo médico, que solo ha podido confirmar el fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver del varón de 53 años.

Amplio dispositivo de búsqueda para localizar a otro cazador en San Isidro

Un amplio dispositivo de medios se encuentran también este miércoles realizando labores de búsqueda para localizar a un cazador en las inmediaciones de la estación de San Isidro (León).

Se trata de un varón de 53 años, natural de Oviedo, que salió el pasado lunes a cazar por el 'Camino de Wamba', tal y como ha informado Europa Press. Una zona montañosa que discurre entre Asturias y León, en cuyas inmediaciones fue localizado el varón del desaparecido.

Tras encontrar el vehículo del extraviado, en la madrugada de este martes, se desplazó al lugar el Grupo de Rescate del Principado de Asturias, que realizó un primer ascenso por la cara norte de la ruta. En la parte sur, medios de la Guardia Civil de León avanzaron desde el vehículo de la persona extraviada por el sendero que da pie a la ruta, hasta el punto en el que las condiciones no permitieron continuar a pie.

Este miércoles se ha reforzado el dispositivo de búsqueda con medios de ambas comunidades autónomas.