El apetito extranjero por la vivienda en Castilla y León se dispara: la compraventa crece un 25,9%, el segundo mayor aumento de España

Castilla y León se consolida como uno de los destinos preferidos por los compradores internacionales de vivienda. La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros experimentó un notable crecimiento del 25,9% durante el primer semestre de 2025 en la comunidad, seis puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2024. Este incremento sitúa a la autonomía como la segunda con mayor crecimiento de estas transacciones en todo el territorio nacional, solo superada por Asturias, según la estadística del Consejo General del Notariado, recogida por Ical.

En total, la Comunidad registró 1.629 compraventas por parte de extranjeros entre enero y junio de 2025, superando las 1.294 del año anterior y marcando la cifra más alta desde 2007. Este dato subraya una tendencia de crecimiento sostenido que se mantiene en Castilla y León desde 2013, con las únicas excepciones de los primeros semestres de 2020 y el segundo de 2023.

A nivel nacional, el crecimiento de la compraventa de vivienda por extranjeros fue más moderado, alcanzando un dos por ciento interanual y sumando 71.155 operaciones. Estas transacciones representaron el 19,3 por ciento del total de compraventas en España durante el periodo.

Castilla y León, a la cabeza del crecimiento

El auge de la compra extranjera se reflejó en 13 de las 17 comunidades autónomas. Los mayores incrementos interanuales se dieron en Asturias (30,8%), Castilla y León (25,9%) y Galicia (14,3%). Por el contrario, las comunidades con mayores descensos fueron Canarias (-7,7%), Baleares (-6,8%) y Navarra (-3,7%).

Precios atractivos para el inversor

A pesar del aumento en las transacciones, Castilla y León sigue manteniendo precios muy competitivos. El precio por metro cuadrado en las operaciones registradas por extranjeros en la comunidad se situó en 825 euros, tras un ligero aumento del 1,1% interanual. Esta cifra convierte a Castilla y León en el tercer territorio más barato de España para la adquisición de vivienda por parte de no nacionales.

En el conjunto del país, el precio promedio por metro cuadrado para los compradores extranjeros se estableció en 2.417 euros, un 7,6% más que en 2024. Los mayores repuntes de precios se observaron en Madrid (17,1%), La Rioja (16,3%) y Canarias (14,1%).

En cuanto a la distribución de las operaciones, la Comunidad Valenciana acaparó el mayor volumen de compraventas realizadas tanto por extranjeros no residentes (11.025 operaciones) como residentes (9.515 operaciones) en el primer semestre de 2025.