Arrestado un hostelero de Valladolid por tener a doce empleados en condiciones ilegales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un empresario por un presunto delito de explotación laboral de trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular.

La investigación, liderada por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se centró en un establecimiento hostelero de la ciudad. Durante varias inspecciones se detectó que un total de doce empleados trabajaban sin autorización de residencia ni permiso de trabajo.

Según la policía, los trabajadores eran sometidos a jornadas de diez horas diarias de lunes a domingo, con un único día de descanso, cobrando alrededor de 800 euros al mes, sin vacaciones, contrato laboral ni alta en la Seguridad Social. Estas condiciones vulneran la legislación laboral y podrían constituir un delito de explotación.

El empresario habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de los empleados para maximizar sus beneficios, generando competencia desleal y dificultando el control de los flujos migratorios. La operación culminó con su detención, quedando acreditada su implicación directa en la contratación irregular de ciudadanos extranjeros.