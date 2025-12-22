La Asociación de Alzheimer Laciana (León) agraciada con el gordo de la Lotería de Navidad

La Asociación de Alzheimer del Valle de Laciana celebra este lunes, por todo lo alto, el premio ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que ha dejado 200 millones de euros en el Valle de Laciana, con el número 79432, y del que este colectivo vendió 45 de las 50 series vendidas en la comarca.

La suerte llegó también a la vecina comarca de Babia, donde Alzheimer Laciana también tenía un punto de venta, según explicó a Ical la directora del Centro de Alzheimer, Isabel Bares. “Que bien que venga un premio tan importante para esta comarca abandonada, una comarca super bonita. Mirad que día de nieve, que entorno más bonito”, decía a las puertas del centro, en Villaseca de Laciana, mientras la nieve no dejaba de caer.

La asociación vendió los décimos con el objetivo de recaudar fondos para adquirir un nuevo vehículo adaptado, algo que se ha cumplido. “Estábamos inmersos en un proyecto para conseguir fondos para un transporte adaptado y ya tenemos furgoneta”, dice la directora emocionada.

A su lado el conductor de la asociación, Odorico, quien aún no se cree que le ha tocado ‘El Gordo’. “Lo estoy asimilando. He tenido que mirar el décimo varias veces”, dice con una gran sonrisa.

Alegría compartida por Seni, otra compañera. “Aún no nos lo creemos mucho”, dice. “Mola mucho porque está muy repartido”, añade Odorico.

Alzheimer Laciana llevó una verdadera lluvia de millones hoy a todo el Valle de Laciana, con este número que se vendió en numerosos puntos de venta y con el que la Navidad en la antigua cuenca minera será un poco más alegre.