Asuntos Internos descubre pruebas “fehacientes” y "abundantes" contra el jefe de Estupefacientes de Valladolid

Según ha informado la agencia ICAL, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha descubierto pruebas “fehacientes” y numerosos indicios que implican al jefe del Grupo de Estupefacientes, detenido este jueves junto a seis personas ajenas al cuerpo en el marco de una operación iniciada a principios de este año. La intervención incluyó registros en Valladolid, Renedo y Arroyo de la Encomienda.

El jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz, confirmó los hechos durante una comparecencia en Valladolid, aunque evitó dar detalles por encontrarse la investigación bajo secreto sumarial. Hernández Muñoz destacó que el mando policial era una persona “conocida” y “trabajadora”, y reconoció que los sucesos del jueves les han “sorprendido”.

En declaraciones recogidas por ICAL, Hernández Muñoz se refirió al jefe antidroga como excompañero y lo calificó de “garbanzo negro”, subrayando que el cuerpo cuenta con unidades y mecanismos para separar a quienes actúan en contra de los valores de la Policía Nacional.

El jefe de estupefacientes permanece detenido y, según ICAL, por ahora no hay indicios de implicación de otros agentes. Asimismo, Hernández Muñoz desvinculó a su esposa, Marta Sanz, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y exprocuradora de las Cortes, señalando que desconocía la presunta conducta de su marido.

El jefe superior informó también que se ha iniciado un expediente disciplinario por falta grave o muy grave contra el detenido, lo que implica suspensión de empleo y sueldo, a la espera de la firma del director general de la Policía, Francisco Pardo, prevista para la próxima semana. El procedimiento permanecerá “paralizado” hasta la resolución judicial.

“Yo no le quiero a mi lado”, afirmó Hernández Muñoz sobre el jefe antidroga, y anunció que se coordinarán con la Fiscalía y los jueces para evaluar otras investigaciones de tráfico de drogas bajo su responsabilidad.

Según ha recogido ICAL respecto a los delitos concretos y la posible apropiación de alijos, Hernández Muñoz indicó que no podía precisar, aunque recordó que existe una cadena de custodia de las sustancias incautadas, depositadas en la Subdelegación del Gobierno en Valladolid o en Madrid, según la cantidad, antes de su destrucción.

“En todo lugar pulcro y limpio pueden surgir malas hierbas que lo afeen y pudran, pero con las medidas y los herbicidas adecuados se pueden erradicar y dejar el lugar impoluto. Lo mismo pasa con la Policía Nacional. No estamos libres de conductas que vulneren nuestros principios, pero contamos con procedimientos y unidades preparadas para expulsar sin honra a quien intente manchar nuestra historia, incluso con medidas penales”, concluyó Hernández Muñoz.