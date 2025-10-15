Atendida una persona tras electrocutarse en un poste de la luz en Morales del Vino

Una persona he resultado herida tras electrocutarse con un poste de la luz pasadas las dos y media de la tarde de este miércoles en la localidad zamorana de Morales del Vino.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos, la Guardia Civil, Iberdrola y Emergencias Sanitarias Sacyl ha enviado el helicóptero medicalizado.

En el lugar los profesionales sanitarios han atendido a esta persona, cuyo estado de gravedad por el momento se desconoce, así como si será trasladada al Complejo Asistencial.