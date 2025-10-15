Atendida una persona tras electrocutarse en un poste de la luz en Morales del Vino
Hasta el lugar acudieron bomberos, Guardia Civil, técnicos de Iberdrola y un helicóptero medicalizado de Sacyl
Una persona he resultado herida tras electrocutarse con un poste de la luz pasadas las dos y media de la tarde de este miércoles en la localidad zamorana de Morales del Vino.
Hasta el lugar se han desplazado los bomberos, la Guardia Civil, Iberdrola y Emergencias Sanitarias Sacyl ha enviado el helicóptero medicalizado.
En el lugar los profesionales sanitarios han atendido a esta persona, cuyo estado de gravedad por el momento se desconoce, así como si será trasladada al Complejo Asistencial.
