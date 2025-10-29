AUGC gana las elecciones al Consejo de la Guardia Civil

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha resultado vencedora en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil de 2025, según los datos difundidos en su portal oficial de campaña.

El sitio web de la organización informa de que AUGC ha obtenido la mayoría de los votos en las principales escalas del cuerpo, lo que le permitirá contar con la representación más amplia en el Consejo, el órgano que canaliza la participación de los guardias civiles en cuestiones profesionales, laborales y sociales.

No obstante, la propia AUGC señala en su portal que los resultados oficiales deberán ser confirmados por la Junta Electoral y publicados a través de los canales institucionales de la Guardia Civil y en los boletines oficiales correspondientes.

Las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, que se celebran cada cuatro años, determinan la composición del órgano consultivo encargado de representar a los agentes ante la Dirección General.