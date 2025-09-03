Aumentan un 7,2% las grandes fortunas en Castilla y León

El número de grandes fortunas en Castilla y León creció un 1,88% en 2023, alcanzando las 7.788 personas, según datos de la Agencia Tributaria. Aunque el incremento en el número de contribuyentes es moderado, el valor total de su patrimonio se disparó, sumando 20.645 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,2% respecto al año anterior.

Esto significa que cada una de estas personas poseía, en promedio, 2,65 millones de euros al cierre del ejercicio. Este aumento de la riqueza, que asciende a 1.385 millones de euros más que en 2022, es aún más significativo si se compara con los datos de 2019, antes de la pandemia, con un incremento del 14% en la riqueza total y un 3,3% en el número de grandes fortunas.

Composición de los patrimonios

El capital mobiliario sigue siendo el principal componente de estas grandes fortunas, representando el 75,6% del total, es decir, tres de cada cuatro euros. Los bienes inmuebles, por su parte, suman 3.896 millones de euros, de los cuales la mayoría son de naturaleza urbana.

Los datos revelan también un aumento en la inversión en mercados de valores, que creció un 12,1% entre 2022 y 2023, pasando de 4.664 a 5.230 millones de euros. Por el contrario, los ahorros en cuentas bancarias disminuyeron un 8,5%, aunque siguen representando un 9,9% del patrimonio total. Otros activos incluyen seguros de vida, rentas y bienes suntuarios como vehículos de lujo, yates y joyas, que en conjunto superan los 273 millones de euros.

Contexto nacional

Castilla y León representa el 3,3% de los contribuyentes con grandes fortunas en España, pero solo el 2,3% del patrimonio total que estos acumulan a nivel nacional. En 2023, el país contaba con 230.365 declarantes del impuesto de patrimonio, que sumaban 864.939 millones de euros. A nivel autonómico, Castilla y León aplica el mínimo exento de 700.000 euros y exime del impuesto a los bienes que forman parte del patrimonio protegido de personas con discapacidad.