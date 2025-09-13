Aumentan los delitos cometidos por menores en Castilla y León: se duplican las agresiones y los casos de resistencia a la autoridad

Los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad cometidos por menores en Castilla y León se han duplicado en los últimos siete años. Así lo refleja la memoria anual de la Fiscalía correspondiente al año 2024, que advierte del notable repunte de infracciones graves cometidas por jóvenes en la comunidad, especialmente en el ámbito de la violencia, tanto física como de género.

En cifras, los delitos de lesiones han pasado de 133 en 2018 a 289 en 2024, mientras que los casos de resistencia a la autoridad han subido de 16 a 39 en el mismo periodo. También han aumentado las infracciones relacionadas con la conducción sin permiso (un 58 % más, hasta los 79 casos) y los hurtos (129 casos, un 9,3 % más).

Suben las agresiones sexuales tras la ley del ‘solo sí es sí’

Los delitos de carácter sexual han crecido un 57,9 %, al pasar de 44 a 76 casos. Este aumento se debe, en parte, a la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’, en vigor desde octubre de 2022, que eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual. Según la memoria, los abusos han descendido un 52,2 % (de 23 a 11), pero las agresiones sexuales se han triplicado (de 21 a 65).

En cuanto a la violencia de género entre menores, las cifras también resultan preocupantes: las infracciones penales han aumentado un 72,2 %.

Más denuncias de padres a hijos inimputables

La Fiscalía también pone el foco en el aumento de denuncias por violencia intrafamiliar, especialmente de padres contra hijos menores de 14 años, que al ser inimputables, no pueden ser juzgados. Según advierten desde Burgos, muchas de estas situaciones llegan a la Fiscalía cuando el conflicto familiar está ya muy cronificado y las vías sociales se han agotado. En estos casos, la convivencia en grupo educativo o la libertad vigilada son las medidas más adoptadas.

Bandas juveniles y violencia con armas

Desde Valladolid, se alerta sobre la proliferación de bandas juveniles urbanas, especialmente los grupos conocidos como ‘Trinitarios’ y ‘Dominican Don’t Play (DDP)’. Las peleas entre miembros de estas bandas, a menudo con el uso de armas, han obligado a dictar numerosos internamientos en el Centro Zambrana, lo que ha influido directamente en el aumento de expedientes por delitos de lesiones con arma.

Adicciones digitales y nuevas formas de violencia

La memoria también menciona los efectos de la adicción a las tecnologías en los menores. Desde León se señala que algunas infracciones están relacionadas con el uso abusivo de dispositivos digitales, lo que agrava conflictos familiares y afecta al rendimiento escolar, el sueño y la conducta de los menores.

Falta de medios en las fiscalías de menores

Pese al aumento de los delitos y la complejidad de los casos, las secciones de menores de las fiscalías de Castilla y León siguen operando con recursos “muy ajustados”. La memoria denuncia que las plantillas de fiscales y funcionarios son insuficientes, lo que genera retrasos en la tramitación de expedientes y dificulta una respuesta ágil ante conductas delictivas.

La Fiscalía advierte que esta jurisdicción es “constantemente minusvalorada”, a pesar de que afecta a un colectivo especialmente vulnerable y con alta repercusión social. Aun así, el documento reconoce el compromiso y esfuerzo de los profesionales, que suplen la falta de medios con “voluntarismo e ilusión”.