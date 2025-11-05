Aumentan los fallecidos en siniestros de tráfico en Castilla y León: cinco más en octubre respecto hace un año

El balance de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) revela que durante el pasado mes de octubre, Castilla y León experimentó un notable incremento en el número de víctimas mortales en las carreteras. Mientras que a nivel nacional se registraron 83 personas fallecidas en 81 siniestros mortales, lo que supone 6 víctimas menos que en octubre de 2024 a pesar del aumento del 6% en la movilidad , la Comunidad de Castilla y León se sitúa entre las que reflejan un mayor aumento de la siniestralidad.

En concreto, la Comunidad de Castilla y León registró 13 personas fallecidas en octubre de 2025 , lo que representa un aumento de 5 fallecidos más respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento contrasta con el descenso general en el país y con otras comunidades como la Comunitat Valenciana, que fue la que mayor descenso reflejó, con 14 fallecidos menos.

A nivel general, el informe destaca mayor riesgo para peatones, aunque el número de usuarios vulnerables descendió en términos generales, se registró un aumento en los peatones fallecidos, con 4 víctimas más que en octubre de 2024; tipología de siniestros (aumentaron los fallecidos por colisiones frontales, traseras y múltiples en tres más, así como por atropello. Por otro lado, se produjo una reducción de 6 personas en los fallecidos por salidas de vía); edad de las víctimas (se observa un aumento de 9 fallecidos en la franja de edad de más de 55 años y un descenso de 14 víctimas en el rango de 25 a 34 años); y uso de seguridad (se constató que 13 de los fallecidos no utilizaban ningún dispositivo de seguridad. Entre ellos, 11 conductores de turismo y 1 de furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad, y 1 ciclista no hacía uso del casco reglamentario).

En lo que va de año, el balance es ligeramente más positivo, con 957 personas fallecidas en las carreteras españolas, 12 menos que en el mismo periodo del año anterior.