El uso del autobús urbano en Castilla y León sube un 7,6% en septiembre, igualando la media nacional

El transporte urbano por autobús en Castilla y León registró un crecimiento significativo en septiembre, con un aumento del 7,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. La Comunidad alcanzó un total de 7,2 millones de viajeros en el noveno mes de 2025.

Según la Estadística de Transporte de Viajeros publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este incremento es idéntico al registrado a nivel nacional, donde el transporte urbano total creció un 6,3% y el autobús interurbano un 6%.

A nivel general en España, más de 498,4 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en septiembre, lo que representa un aumento del 5,5% en tasa anual.

Castilla y León se situó en línea con la tendencia de crecimiento generalizado en el transporte por autobús, ya que ninguna comunidad registró descensos. Las mayores subidas se observaron en Extremadura (15,8%), Madrid (12,7%) y País Vasco (9,8%).